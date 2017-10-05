В ЛДПР предложили разрешить избираться в президенты России с 25 лет

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с токи зрения демократизации, однако в любом случае ответственность за итоги выборов должны нести сами избиратели, так как мировой опыт показывает, что опытные политики являются более успешными, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который является одним из самых молодых парламентариев нынешнего созыва.
"Конечно, для того, чтобы предоставить больше возможностей для избрания, для участия в выборах, это правильно с точки зрения демократической политики, демократизации", — сказал Чернышов РИА Новости, отвечая на вопрос, не следует ли снизить минимальный возраст кандидата в президенты РФ.
"Пусть хоть с 25 лет участвуют в выборах президента, но избиратель сам тогда решит, и ответственность будет лежать на избирателе, кого он изберет в качестве действующего президента. А так мы выступаем за любые омоложения", — отметил депутат.
"Мировой опыт показывает, что наибольшего успеха добиваются президенты, скажем, более опытные и иногда более возрастные", — добавил 26-летний депутат.