В ЛДПР предложили разрешить избираться в президенты России с 25 лет

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с токи зрения демократизации, однако в любом случае ответственность за итоги выборов должны нести сами избиратели, так как мировой опыт показывает, что опытные политики являются более успешными, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который является одним из самых молодых парламентариев нынешнего созыва.

Согласно действующей Конституции РФ, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

"Конечно, для того, чтобы предоставить больше возможностей для избрания, для участия в выборах, это правильно с точки зрения демократической политики, демократизации", — сказал Чернышов РИА Новости, отвечая на вопрос, не следует ли снизить минимальный возраст кандидата в президенты РФ.

"Пусть хоть с 25 лет участвуют в выборах президента, но избиратель сам тогда решит, и ответственность будет лежать на избирателе, кого он изберет в качестве действующего президента. А так мы выступаем за любые омоложения", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что, по его мнению, дать такой выбор избирателю — "это единственный правильный и возможный выход". При этом Чернышов добавил, что опытные политики, согласно мировому опыту, оказываются более успешными.

"Мировой опыт показывает, что наибольшего успеха добиваются президенты, скажем, более опытные и иногда более возрастные", — добавил 26-летний депутат.