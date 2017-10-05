Путин поздравил Рахмона с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности", — говорится в сообщении.

Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что с именем Рахмона неразрывно связана вся современная история Таджикистана.

"За годы президентства Вам удалось обеспечить мир и согласие в стране, снискать заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. Под Вашим руководством Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении актуальных вопросов региональной повестки дня", — говорится в телеграмме.

Российский президент отметил личный вклад Рахмона в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по дальнейшему наращиванию двусторонних связей во всех сферах на благо дружественных народов России и Таджикистана", — добавляется в телеграмме.

Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.