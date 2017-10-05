Путин поздравил Рахмона с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности", — говорится в сообщении.
Согласно телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что с именем Рахмона неразрывно связана вся современная история Таджикистана.
Российский президент отметил личный вклад Рахмона в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.
Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.