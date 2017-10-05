В Кремле рассказали о работе по углублению сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Политическая воля Москвы и Эр-Рияда на углубление сотрудничества и взаимодействия по широкому спектру вопросов очевидна, уже есть серьезные наработки в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российско-саудовские контакты важны, потенциал достаточно широкий, политическая воля и Москвы, и Эр-Рияда очевидна на углубление сотрудничества и взаимодействия по самому широкому спектру вопросов. Уже есть серьезные наработки", — сказал Песков журналистам в четверг.

Он напомнил, что в прошлый раз президент РФ встречался с королем Саудовской Аравии в ноябре 2015 года — на полях "двадцатки" в Анталье.

"Очень хорошо идет работа по линии РФПИ, работают межправительственные органы и так далее. Сегодня об этом будет идти речь", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию начался в среду. В четверг проходит инвестиционный форум двух стран, также король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробнее о межгосударственных отношениях России и Саудовской Аравии читайте в справке РИА Новости >>