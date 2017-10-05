Вице-губернаторы Приморья стали исполняющими обязанности

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Вице-губернаторы Приморского края перешли в статус исполняющих обязанности, сообщила пресс-секретарь экс-губернатора Владимира Миклушевского Олеся Ясевич.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

"Но решение по отставке примет исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко", — сказала Ясевич, отметив, что это нормальная ситуация при смене губернатора.

Сам Миклушевский заявил, что его отставка связана с кадровой ротацией, проводимой Владимиром Путиным.

"Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок", — отметил экс-глава региона.

Он сообщил, что возвращается в Москву, и пообещал рассказать о новой работе после назначения.



