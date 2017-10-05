Эксперт назвал подходящего кандидата на пост губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко представляется вполне подходящей кандидатурой на роль приморского губернатора, от него можно ожидать понимания роли армии и флота и в целом вопросов обороны и безопасности, заявил РИА Новости доцент кафедры международных отношений ДВФУ Леонид Козлов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

"С формальной точки зрения Тарасенко представляется вполне подходящей кандидатурой на роль приморского губернатора. Прежде всего, у него высшее военно-морское образование и опыт военной службы. Судя по пробелу в официальной биографии между 1985-2002 годами и по его диссертации "Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя", написанной, в основном, на материале РВСН, служба была ответственной, в связи с чем можно ожидать от него понимания роли армии и флота и в целом вопросов обороны и безопасности в жизни Приморского края, а также дисциплины и ответственности, которой заждались от предыдущей губернаторской команды", — сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, гражданская часть биографии Андрея Тарасенко свидетельствует о предметном знакомстве с принципами и методами работы как органов государственной власти, так и коммерческих предприятий.

"В реальном секторе экономики Тарасенко наверняка предметно знаком с проблемами рыбной промышленности, портового хозяйства и морского судоходства, судостроения и судоремонта, сельского хозяйства. Все это – важнейшие для нашего региона отрасли. Конструктивные отношения с федеральным правительством и крупными корпорациями, о которых говорят столичные эксперты – тоже несомненный плюс", — отметил Леонид Козлов.

Однако, как заметил доцент кафедры международных отношений, разобраться "в хитросплетениях власти и собственности в Приморском крае, направить в созидательное русло энергию местных политико-экономических кланов, собрать работящую и честную команду в краевой администрации новому губернатору будет нелегко".