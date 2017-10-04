Источник рассказал, кто может стать новым главой фракции ЕР

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов – наиболее подходящая кандидатура на пост главы фракции ЕР в ГД вместо назначенного врио главы Дагестана Владимира Васильева, сказал РИА Новости источник во фракции партии.

"Неверов наиболее подходящая кандидатура на должность главы фракции "Единой России" в Госдуме вместо назначенного врио главы Дагестана Владимира Васильева", — сказал собеседник.

Во вторник президент России Владимир Путин назначил Владимира Васильева, являвшегося на тот момент главой думской фракции ЕР, временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Позже Неверов заявил, что консультации о том, кто займет место главы фракции в Госдуме после ухода Васильева будут проведены с Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также внутри фракции.