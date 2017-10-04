Источник рассказал, кто может стать новым главой фракции ЕР

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов – наиболее подходящая кандидатура на пост главы фракции ЕР в ГД вместо назначенного врио главы Дагестана Владимира Васильева, сказал РИА Новости источник во фракции партии.
Во вторник президент России Владимир Путин назначил Владимира Васильева, являвшегося на тот момент главой думской фракции ЕР, временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Позже Неверов заявил, что консультации о том, кто займет место главы фракции в Госдуме после ухода Васильева будут проведены с Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также внутри фракции.