В Феодосии избрали мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Главой городской администрации крымской Феодосии избран Сергей Фомич, его кандидатуру поддержало большинство депутатов горсовета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что глава администрации Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук ушли в отставку по собственному желанию. Причиной, по словам Аксенова, стало неудовлетворительное состояние дел в городе.

Решение об избрании нового главы администрации Феодосии принято на внеочередной сессии горсовета в среду.

"За кандидатуру Сергея Фомича был отдан 21 голос, два депутата проголосовали "против". Кандидатура Андрея Вербова была поддержана голосами двух народных избранников", — говорится в сообщении. Фомич до этого исполнял обязанности главы администрации.

Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря. В состав муниципального образования входят поселки городского типа Коктебель, Приморский, Орджоникидзе, Щебетовка, Курортное, а также 12 сел. Территория Большой Феодосии – более 350 квадратных километров. Количество жителей – 106,6 тысячи человек, из них – 70 458 человек проживают в самом городе.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>