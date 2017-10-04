В РАНХиГС готовят предложения по подготовке госслужащих нового формата

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ готовит предложения по созданию системы отбора и подготовки госслужащих нового формата. Об этом в интервью РИА Новости рассказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что современный государственный служащий должен отвечать требованиям времени, которые предъявляются ко всем управленцам: быть нацеленным на достижение результата, уметь принимать решения в условиях дефицита информации и времени, объединять и мотивировать людей и быть настоящим лидером.

"Недавно на встрече с избранными губернаторами президент говорил о необходимости создания системы оценки и выбора лучших из лучших. Мы сейчас готовим предложения по новому подходу к решению этой задачи", — сказал Комиссаров.

Он также сообщил, что программа Высшей школы государственного управления дает возможность получить теоретические знания у лучших профессоров мира, практические навыки — у бизнес-тренеров и действующих руководителей высокого уровня. Кроме того, слушатели в процессе обучения и проектной работы постоянно учатся друг у друга.

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