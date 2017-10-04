Минтранс будет работать над созданием фонда на случай задержек авиарейсов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству начинает работу вместе с Минтрансом над созданием фонда на случай задержек авиарейсов на длительное время, на стоимости билетов это не отразится, заявил глава комитета Евгений Москвичев.

"Мы будем вместе с Минтранспорта работать над созданием фонда. Сразу хочу сказать, что мы не будем ставить вопрос, чтобы из-за этого росла стоимость билетов", — заявил Москвичев журналистам.

"Я хочу сказать, что предложения, которые дал Максим Юрьевич (Соколов, министр транспорт РФ), мы поддерживаем, и начинаем с сегодняшнего дня работать. Считаем, что эти предложения некоторые должны стать проектами закона, нормативными актами", — добавил депутат.

В частности, он рассказал, что среди озвученных тем, помимо создания фонда, есть предложения по усилению контроля над авиакомпаниями.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.