Руденя: Владимир Васильев умеет качественно решать государственные задачи

ТВЕРЬ, 4 окт — РИА Новости. Владимир Васильев, назначенный исполняющим обязанности главы Дагестана, — талантливый управленец, способный качественно решать сложные государственные задачи, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся вице-спикером Госдумы и руководителем фракции "Единая Россия".

"Владимир Абдуалиевич с 2003 года представлял Тверскую область в федеральном парламенте и внёс огромный вклад в экономическое развитие Верхневолжья, повышение авторитета власти на территории региона, в том числе, в решение проблем дольщиков и наведение порядка в государственном и муниципальном управлении", — привели в пресс-службе правительства области слова Рудени.

По мнению губернатора, Васильев как влиятельный и эффективный политик "всегда востребован на федеральном уровне и решение президента это еще раз подтверждает".

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