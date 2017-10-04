Руденя: Владимир Васильев умеет качественно решать государственные задачи

ТВЕРЬ, 4 окт — РИА Новости. Владимир Васильев, назначенный исполняющим обязанности главы Дагестана, — талантливый управленец, способный качественно решать сложные государственные задачи, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Владимир Абдуалиевич с 2003 года представлял Тверскую область в федеральном парламенте и внёс огромный вклад в экономическое развитие Верхневолжья, повышение авторитета власти на территории региона, в том числе, в решение проблем дольщиков и наведение порядка в государственном и муниципальном управлении", — привели в пресс-службе правительства области слова Рудени.
По мнению губернатора, Васильев как влиятельный и эффективный политик "всегда востребован на федеральном уровне и решение президента это еще раз подтверждает".