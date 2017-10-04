В правительстве Ивановской области сообщили, что Коньков работает по плану

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Ивановский губернатор Павел Коньков не собирается в отставку и продолжает работать в плановом режиме: в настоящее время он находится в Москве, а в четверг планирует поздравить педагогов области с Днем учителя, сообщила РИА Новости в среду представитель регионального правительства.
В последнее время СМИ регулярно сообщают о возможной отставке Конькова. Сам глава Ивановской области на одном из заседаний правительства области подчеркнул, что в отставку не собирается. По его мнению, слухи о его скорой отставке расценивает как "попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне".
"У нас все по-прежнему, ничего не меняется. Мы работаем в плановом режиме", — сказала собеседница агентства.
В пятницу состоится открытие 83-го театрального сезона в Ивановском музыкальном театре. По словам собеседницы агентства, вероятно, Коньков будет присутствовать на празднике.
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Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.