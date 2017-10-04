В правительстве Ивановской области сообщили, что Коньков работает по плану

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Ивановский губернатор Павел Коньков не собирается в отставку и продолжает работать в плановом режиме: в настоящее время он находится в Москве, а в четверг планирует поздравить педагогов области с Днем учителя, сообщила РИА Новости в среду представитель регионального правительства.

В последнее время СМИ регулярно сообщают о возможной отставке Конькова. Сам глава Ивановской области на одном из заседаний правительства области подчеркнул, что в отставку не собирается. По его мнению, слухи о его скорой отставке расценивает как "попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне".

"У нас все по-прежнему, ничего не меняется. Мы работаем в плановом режиме", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в среду губернатор находится на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2017" в Москве. "Завтра в честь Дня учителя он поедет в гимназию, в которой он учился, которую он закончил. Он поздравит учителей. А затем у нас будет торжественное мероприятие, на которое соберутся больше 100 педагогов со всей области, и он их тоже поздравит", — отметила представитель правительства.

В пятницу состоится открытие 83-го театрального сезона в Ивановском музыкальном театре. По словам собеседницы агентства, вероятно, Коньков будет присутствовать на празднике.

Довольны ли вы работой главы вашего региона? Да, у меня претензий нет

Улучшения есть, но усилий явно не хватает

Главу моего региона необходимо сменить Результаты 13.4% Да, у меня претензий нет

25.3% Улучшения есть, но усилий явно не хватает

61.3% Главу моего региона необходимо сменить Все опросы Голосовать

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Неопределенность, по мнению ранее опрошенных политологов, сохраняется в отношении главы Владимирской области Светланы Орловой, о возможной отставке которой ранее писали СМИ.

Ранее Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, он заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы.