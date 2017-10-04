Лавров отметил важность визита короля Саудовской Аравии в Россию

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве убеждены, что визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию будет способствовать выводу сотрудничества на принципиально новый уровень и внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки на Ближнем востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Король Саудовской Аравии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

В интервью изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат" российский министр отметил, что Москва и Эр-Рияд "едины в необходимости дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений, в том числе в интересах обеспечения региональной и глобальной стабильности".

Что касается региональных кризисов, то, по его словам, "наши государства исходят из безальтернативности их устойчивого долгосрочного решения исключительно политико-дипломатическими методами, через всеохватывающий национальный диалог, на прочной основе международного права".

"Эти и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня будут предметно обсуждаться в ходе предстоящего – по приглашению президента Владимира Путина – визита в Россию Короля Сальмана. Убеждены, что это действительно эпохальное событие в наших отношениях будет способствовать выводу сотрудничества на принципиально новый уровень, внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки в БВСА", — подчеркнул Лавров.