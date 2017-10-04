МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Наращивание сотрудничества России со странами Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом, наркобизнесом и организованной преступностью имеет особое значение в свете притока боевиков из Сирии и Ирака, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова в "Российской газете".
Материал опубликован в преддверии визита Лаврова в Казахстан 5-6 октября.
"С удовлетворением констатируем, что наши подходы к основным проблемам региональной и глобальной повестки дня совпадают или весьма близки", — пишет Лавров.
Он отмечает, что Россия – ведущий партнер центральноазиатских государств в военной и военно-технической областях, оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную преступность.
Россия установила с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства, напоминает Лавров. По его словам, совместными усилиями "сформирована солидная договорно-правовая база, налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне, в целом, обеспечено тесное, многоплановое сотрудничество".
"Наши государства поддерживают глубоко структурированные торгово-экономические связи. Объем российских инвестиций составляет порядка 20 миллиардов долларов", — говорится в публикации.
По словам Лаврова, в Центральной Азии работают более 7,5 тысячи российских и совместных предприятий. "Значительные средства (только за 2013-2016 годы более 37 миллиардов долларов) поступают в страны региона в результате трудовой деятельности их граждан в России", — сказано в статье.
"За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии – на двусторонней и многосторонней основе – превысил 6 миллиардов долларов. Списана задолженность Киргизии (488 миллионов долларов) и Узбекистану (865 миллионов долларов)", — пишет Лавров.
Кроме того, по его словам, оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.
"Казахстан достойно представляет группу Азиатско-Тихоокеанских государств в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, возглавляя, в частности, комитеты по санкциям в отношении "Талибана", ИГИЛ, "Аль-Каиды", а также по Сомали и Эритрее. Широкое признание получила роль Астаны как важной международной площадки в рамках усилий по урегулированию многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии", — говорится в публикации.