Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Наращивание сотрудничества России со странами Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом, наркобизнесом и организованной преступностью имеет особое значение в свете притока боевиков из Сирии и Ирака, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова в "Российской газете".

Материал опубликован в преддверии визита Лаврова в Казахстан 5-6 октября.

Министр отмечает, что 2017 год проходит под знаком 25-летия установления дипломатических отношений между РФ и государствами Центральной Азии.

"С удовлетворением констатируем, что наши подходы к основным проблемам региональной и глобальной повестки дня совпадают или весьма близки", — пишет Лавров.

Он отмечает, что Россия – ведущий партнер центральноазиатских государств в военной и военно-технической областях, оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную преступность.

"Такое сотрудничество выстраивается как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. С учетом сохраняющейся нестабильности в Афганистане, притока боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) из Сирии и Ирака его наращивание и совершенствование приобретают особое значение", — пишет министр.

Россия установила с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства, напоминает Лавров. По его словам, совместными усилиями "сформирована солидная договорно-правовая база, налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне, в целом, обеспечено тесное, многоплановое сотрудничество".

"Наши государства поддерживают глубоко структурированные торгово-экономические связи. Объем российских инвестиций составляет порядка 20 миллиардов долларов", — говорится в публикации.

По словам Лаврова, в Центральной Азии работают более 7,5 тысячи российских и совместных предприятий. "Значительные средства (только за 2013-2016 годы более 37 миллиардов долларов) поступают в страны региона в результате трудовой деятельности их граждан в России", — сказано в статье.

"За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии – на двусторонней и многосторонней основе – превысил 6 миллиардов долларов. Списана задолженность Киргизии (488 миллионов долларов) и Узбекистану (865 миллионов долларов)", — пишет Лавров.

Кроме того, по его словам, оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.

По мнению министра, за прошедшие 25 лет страны Центральной Азии стали полноправными участниками международной жизни, и сегодня вносят значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности.

"Казахстан достойно представляет группу Азиатско-Тихоокеанских государств в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, возглавляя, в частности, комитеты по санкциям в отношении "Талибана", ИГИЛ, "Аль-Каиды", а также по Сомали и Эритрее. Широкое признание получила роль Астаны как важной международной площадки в рамках усилий по урегулированию многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии", — говорится в публикации.