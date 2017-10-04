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Политика

Лавров отметил партнерство РФ и стран Центральной Азии в сфере безопасности

00:2404.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Наращивание сотрудничества России со странами Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом, наркобизнесом и организованной преступностью имеет особое значение в свете притока боевиков из Сирии и Ирака, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова в "Российской газете".

Материал опубликован в преддверии визита Лаврова в Казахстан 5-6 октября.

Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, Туркменистан. 2 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр отмечает, что 2017 год проходит под знаком 25-летия установления дипломатических отношений между РФ и государствами Центральной Азии.

"С удовлетворением констатируем, что наши подходы к основным проблемам региональной и глобальной повестки дня совпадают или весьма близки", — пишет Лавров.

Он отмечает, что Россия – ведущий партнер центральноазиатских государств в военной и военно-технической областях, оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную преступность.

Российский военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Такое сотрудничество выстраивается как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. С учетом сохраняющейся нестабильности в Афганистане, притока боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) из Сирии и Ирака его наращивание и совершенствование приобретают особое значение", — пишет министр.

Россия установила с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства, напоминает Лавров. По его словам, совместными усилиями "сформирована солидная договорно-правовая база, налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне, в целом, обеспечено тесное, многоплановое сотрудничество".

"Наши государства поддерживают глубоко структурированные торгово-экономические связи. Объем российских инвестиций составляет порядка 20 миллиардов долларов", — говорится в публикации.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По словам Лаврова, в Центральной Азии работают более 7,5 тысячи российских и совместных предприятий. "Значительные средства (только за 2013-2016 годы более 37 миллиардов долларов) поступают в страны региона в результате трудовой деятельности их граждан в России", — сказано в статье.

"За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии – на двусторонней и многосторонней основе – превысил 6 миллиардов долларов. Списана задолженность Киргизии (488 миллионов долларов) и Узбекистану (865 миллионов долларов)", — пишет Лавров.

Кроме того, по его словам, оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По мнению министра, за прошедшие 25 лет страны Центральной Азии стали полноправными участниками международной жизни, и сегодня вносят значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности.

"Казахстан достойно представляет группу Азиатско-Тихоокеанских государств в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, возглавляя, в частности, комитеты по санкциям в отношении "Талибана", ИГИЛ, "Аль-Каиды", а также по Сомали и Эритрее. Широкое признание получила роль Астаны как важной международной площадки в рамках усилий по урегулированию многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии", — говорится в публикации.

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