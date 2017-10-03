Эксперт назвал самую большую заслугу экс-главы Дагестана Абдулатипова

МАХАЧКАЛА, 3 окт – РИА Новости. Централизация власти в Дагестане является самой большой заслугой экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, заявил РИА Новости доктор экономических наук, профессор Салихбек Абдулманапов.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия".

"На момент вступления в должность главы республики Рамазана Абдулатипова республика представляла собой политический конгломерат различных альянсов и национальных кланов. Большая работа, проделанная Абдулатиповым, позволила поломать сложившуюся за последние 20-25 лет систему политических отношений и централизовать власть в республике. Независимо от того, кто будет следующим главой республики, возврат к старой политической системе стал невозможен", — сказал эксперт.