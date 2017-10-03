В Госдуме прокомментировали назначение Васильева врио главы Дагестана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил порядочность и профессионализм Владимира Васильева, который во вторник был назначен врио главы Дагестана, сообщает управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана. На настоящий момент Васильев является вице-спикером Госдумы и возглавляет думскую фракцию "Единая Россия".

"Владимира Абдуалиевича отличают порядочность и профессионализм. Эти качества необходимы любому главе региона", — приводит управление слова Володина.

Спикер Госдумы отметил, что Васильев имеет опыт работы в правоохранительных органах, в Совете Безопасности.

"В Государственной Думе он возглавлял комитет по безопасности, сегодня возглавляет фракцию "Единая Россия", является заместителем председателя Государственной Думы. Его основная черта – толерантность, умение вести диалог, слушать людей. А это очень важно, особенно для руководителя многонационального субъекта — Республики Дагестан", — приводится мнение Володина в сообщении управления.