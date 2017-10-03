Неверов прокомментировал назначение Васильева врио главы Дагестана

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Назначение Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана поможет решать задачи по социально-экономическому развитию региона, обеспечению стабильности и безопасности, заявил секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Ранее президент России назначил Васильева врио главы Дагестана. Неверов в комментарии РИА Новости заявил, что вопрос о том, кто займет место главы фракции в Госдуме после ухода Васильева, будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также внутри фракции.

"Решение о назначении временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, принятое президентом Владимиром Путиным, направлено на решение задач по социально-экономическому развитию республики, обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Владимир Абдуалиевич – профессионал с огромным опытом, который позволит решить эти задачи", — цитирует пресс-служба партии слова Неверова.

Он пояснил, что ранее Васильев работал замминистра внутренних дел, был председателем комитета Госдумы по безопасности, возглавлял фракцию партии. "Мы всегда готовы подставить ему свое плечо", — добавил Неверов.