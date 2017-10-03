В ЕР прокомментировали слухи о том, что Поклонской предлагали сдать мандат

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев заявил, что к нему не поступали предложения о выходе депутата ГД Натальи Поклонской из рядов фракции и последующей сдаче мандата.

Ранее ряд СМИ писали, что Поклонской в администрации президента предлагают баллотироваться в президенты, чтобы забрать депутатский мандат.

"Ко мне, как к руководителю фракционной группы, в которую входит Наталья Поклонская, такие предложения — о выходе ее из рядов фракции "Единая Россия" и последующей сдаче мандата — не поступали", — заявил РИА Новости Шхагошев.

По его словам, потенциал Поклонской еще не раз будет востребован избирателями.

"Госдума "по понятиям" не работает, а работает непосредственно по закону и с законом. Все эти якобы предложения о сдаче депутатского мандата Наталье Поклонской не могут иметь никакой перспективы", — добавил он.