Кандидатуры на пост главы фракции ЕР будут обсуждать с Путиным и Медведевым

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вопрос о том, кто займет место главы фракции "Единая Россия" в Госдуме после ухода Владимира Васильева будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также внутри фракции, заявил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.

Ранее президент России назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

"Этот вопрос, который требует дальнейших обсуждений и с президентом, и с председателем правительства, и внутри фракции. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться", — сказал РИА Новости Неверов, отвечая на вопрос, кто может занять место главы фракции "Единая Россия".