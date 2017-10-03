В Кремле подтвердили встречу Путина с президентом Венесуэлы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро в среду в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом, в том числе для участия в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить вопросы развития стратегического партнерства двух стран в различных областях. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.