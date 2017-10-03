ЦИК получит еще 1,9 млрд рублей на зарплаты членам участковых избиркомов

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российскому Центризбиркому в этом году выделят дополнительно 1,9 миллиарда рублей на оплату труда членов участковых избирательных комиссий, Госдума поддержала это предложение, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Ранее он сообщал о проведении консультаций с министерством финансов и комитетом Госдумы по бюджету о возможности выделения дополнительного финансирования, в частности для повышения оплаты труда членов участковых избиркомов. Замглавы ЦИК отмечал низкий уровень их зарплат – по его словам, диспропорции в сравнении даже с минимальной зарплатой или со средней зарплатой в регионе очевидны; при этом ответственность членов комиссий за результаты своей работы несоизмеримо возрастает.
Для Центризбиркома на 2017 год предусмотрено финансирование в размере порядка 21,248 миллиарда рублей, из которых расходы на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2018 году составят 14,807 миллиарда. Эти средства заложены в бюджет нынешнего года, поскольку избирательная кампания по выборам президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, должна стартовать уже в декабре.