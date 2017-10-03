ЦИК получит еще 1,9 млрд рублей на зарплаты членам участковых избиркомов

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российскому Центризбиркому в этом году выделят дополнительно 1,9 миллиарда рублей на оплату труда членов участковых избирательных комиссий, Госдума поддержала это предложение, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"По членам участковых избирательных комиссий Госдума поддержала предложение выделить дополнительно 1,9 миллиарда рублей – эту сумму на 2017 год нам дают дополнительно", — сказал Булаев.

Ранее он сообщал о проведении консультаций с министерством финансов и комитетом Госдумы по бюджету о возможности выделения дополнительного финансирования, в частности для повышения оплаты труда членов участковых избиркомов. Замглавы ЦИК отмечал низкий уровень их зарплат – по его словам, диспропорции в сравнении даже с минимальной зарплатой или со средней зарплатой в регионе очевидны; при этом ответственность членов комиссий за результаты своей работы несоизмеримо возрастает.

Для Центризбиркома на 2017 год предусмотрено финансирование в размере порядка 21,248 миллиарда рублей, из которых расходы на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2018 году составят 14,807 миллиарда. Эти средства заложены в бюджет нынешнего года, поскольку избирательная кампания по выборам президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, должна стартовать уже в декабре.