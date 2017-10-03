Путин заявил о готовности активизировать сотрудничество с Аргентиной

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия намерена тесно взаимодействовать с Аргентиной во время ее председательства в G20, а также готова к активизации сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

"Придаем большое значение укреплению стратегического партнерства с Аргентиной. Готовы к активизации сотрудничества в энергетике, в промышленности, в сельском хозяйстве, в области культурно-гуманитарных связей. Конечно, будем тесно взаимодействовать в ходе аргентинского председательства в "группе двадцати" в следующем году", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.