Россия заинтересована в успешной работе иностранных послов, заявил Путин

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы работа иностранных послов в РФ была эффективной и успешной, заявил президент Владимир Путин на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

"В качестве послов вам доверена важная и ответственная миссия вести переговоры с правительством Российской Федерации, с нашими ведомствами, парламентариями, представителями общественности, вести вопросы развития двусторонних отношений ваших стран с Россией. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа была эффективной и успешной", — сказал Путин.