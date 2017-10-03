Путин: соблюдение права и решений СБ ООН должно стать приоритетом для всех

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Приоритетом для всех стран в условиях нестабильности в мире должно быть соблюдение права и решений СБ ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На очередной сессии генеральной ассамблеи ООН звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество… Приоритетом для всех стран должно быть безусловное соблюдение верховенства права, уважение прерогатив Совета Безопасности ООН как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.