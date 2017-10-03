Путин принимает верительные грамоты в Кремле

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хантсмана, посла Франции Сильви Берманн и посла Евросоюза Маркуса Эдерера.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.
Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.