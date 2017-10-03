Путин принимает верительные грамоты в Кремле

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хантсмана, посла Франции Сильви Берманн и посла Евросоюза Маркуса Эдерера.

Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты Путину вручают также 17 вновь прибывших послов: Рикардо Эрнесто Лагорио (Аргентина), Олег Фирер (Гренада), Хосе Мануэль Кастильо Бетансес (Доминиканская Республика), Шедрек Чингембу Лувита (Замбия), Ахмед Салем аль-Вахейши (Йемен), Игнасио Ибаньес Рубио (Испания), Леонидас Маркидис (Кипр), Сивиенгпхет Пхетворасак (Лаос), Марис Риекстиньш (Латвия), Майкл Барт Камфамбе Нкома (Малави), Мат Дрис бин Якуб (Малайзия), Норма Берта Пенсадо Морено (Мексика), Андрей Кириллович Негуца (Молдова), Ко Ко Шейн (Мьянма), Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру (Португалия), Джонсон Агара Олва (Уганда), Тончи Станичич (Хорватия).

Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.

Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.