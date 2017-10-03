Песков: отношения Москвы и Эр-Рияда - это отдельный вектор внешней политики

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Отношения Москвы и Эр-Рияда самодостаточны, это отдельный вектор российской внешней политики, и в Кремле не считают необходимым в этом контексте проводить параллели с контактами РФ и Ирана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае, отношения Москвы и Эр-Рияда абсолютно самодостаточны, и нет необходимости проводить какие-то параллели. Это отдельный вектор нашей внешней политики, исходя из того, какое важное место занимает Саудовская Аравия в регионе и в арабском мире в целом", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле возможность сотрудничества одновременно с Тегераном и Эр-Риядом, которые соперничают за влияние на Ближнем Востоке.

Песков подтвердил, что ведется подготовка к визиту в РФ короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, отметив давний характер связей двух государств.

"Мы имеем давние связи с Саудовской Аравией, которыми в Москве дорожат. Действительно, сейчас визит готовится", — сказал он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит саудовского монарха запланирован на 5 октября.