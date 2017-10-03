Путин отметил потенциал в отношениях России и Германии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня Германского единства, отметив позитивный потенциал в отношениях РФ и ФРГ, сообщает пресс-служба Кремля.

"В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией. Рассчитываем, что продолжающий эстафету "перекрестных" годов Год регионально-муниципальных партнерств будет способствовать расширению взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах", – говорится в поздравлении.

Российский президент также подтвердил заинтересованность в наращивании совместных усилий по решению актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Германиидля обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте и в мире в целом.