Делегация из Норвегии может приехать в Крым 5 октября, несмотря на давление

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация из Норвегии собирается приехать в Крым 5 октября, несмотря на давление на родине и рекомендации отказаться от запланированного визита, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.

Ранее Гемпель сообщал, что в делегацию войдут бизнесмены, которые специализируются на строительстве мостов и дорог. Визит организован в рамках проекта народной дипломатии.

"В Норвегии поднялась шумиха по поводу того, что норвежцы, порядка 11 человек, собираются приехать в Крым. В состав делегации входят также депутаты районного, городского уровня. Это невысокий уровень, но, тем не менее, это депутаты, которые работают с людьми, избранники народа", — сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Ожидается, что визит начнется 5 октября.

Как подчеркнул глава немецкой национально-культурной автономии в Крыму, министр иностранных дел Норвегии уже заявил, что не рекомендует делегации ехать в Крым и посоветовал съездить в Украину, чтобы поддержать нынешнюю власть.

"Было приятно, что состав группы не менялся. Изначально сколько человек было заявлено, такой состав и остался. Никто не испугался этих угроз со стороны министра иностранных дел. Люди приедут, заранее понимая, что они будут персонами нон-грата в Украине, что их ждут некие преследования в той же Норвегии", — подчеркнул Гемпель.

По его словам, в план визита группы включено посещение медицинских учреждений, встреча с общественностью, а также с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

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