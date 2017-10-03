Делегация из Норвегии может приехать в Крым 5 октября, несмотря на давление

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация из Норвегии собирается приехать в Крым 5 октября, несмотря на давление на родине и рекомендации отказаться от запланированного визита, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.
"В Норвегии поднялась шумиха по поводу того, что норвежцы, порядка 11 человек, собираются приехать в Крым. В состав делегации входят также депутаты районного, городского уровня. Это невысокий уровень, но, тем не менее, это депутаты, которые работают с людьми, избранники народа", — сказал Гемпель в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Ожидается, что визит начнется 5 октября.
Как подчеркнул глава немецкой национально-культурной автономии в Крыму, министр иностранных дел Норвегии уже заявил, что не рекомендует делегации ехать в Крым и посоветовал съездить в Украину, чтобы поддержать нынешнюю власть.
По его словам, в план визита группы включено посещение медицинских учреждений, встреча с общественностью, а также с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.
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