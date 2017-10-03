Песков назвал глупыми слухи о том, что Поклонской предлагали сдать мандат

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу "Дождь" назвал "глупостями" информацию о том, что депутату Госдумы от "Единой России" Наталье Поклонской якобы предлагали сдать мандат. О таком предложении ранее сообщалось в СМИ.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре… назвал "глупостями" информацию о том, что в Кремле предложили Наталье Поклонской сдать мандат депутата Госдумы", — говорится на сайте телеканала.

Поклонская ранее попросила Генпрокуратуру проверить фильм "Матильда", посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том, что это "обычный художественный фильм".