Путин назначил Жданович главой управления Управделами президента России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Ларису Жданович начальником главного управления федерального имущества Управления делами президента России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Жданович занимала должность исполняющего обязанности руководителя этого управления.
"Назначить Жданович Ларису Александровну начальником главного управления федерального имущества Управления делами президента Российской Федерации", — говорится в документе.