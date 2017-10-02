Меняйло представил врио главы Красноярского края Усса правительству региона

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Полпред в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло официально представил Александра Усса в качестве временно исполняющего обязанности главы региона, сообщил корреспондент РИА Новости.

Меняйло обратился ко всем политическим силам, руководителям ведомств региона с призывом консолидировать усилия по выполнению задач президента.

"Мы можем решить задачи только совместно. Основная задача нашей власти – повышение благосостояния граждан. В Красноярском крае огромный потенциал. Это один из развитых субъектов СФО", — сказал Меняйло.

Александр Усс выразил благодарность президенту Владимиру Путину за доверие, красноярцам за поддержку, а предыдущему губернатору Толоконскому за его работу. Он отметил, что в работе власти сохранится преемственность, но будут происходить изменения.

Губернатор региона Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент РФ Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Усса врио главы региона. В субботу Усс заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора региона.

Усс ("Единая Россия") бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года и вновь избирался на эту должность в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах.