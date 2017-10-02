Спецслужбы США продолжают проникать на российские объекты, сообщили в МИД

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский МИД разместил на своем аккаунте в Facebook кадры проникновения американских представителей на территорию собственности РФ в Сан-Франциско.

"Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство", — отмечается в сообщении министерства иностранных дел.

В начале сентября этого года Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.