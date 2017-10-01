Дворкович обсудил с премьером Японии двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в воскресенье встретился в Киото с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, стороны обсудили международные вопросы, а также двусторонние отношения в разных сферах, сообщила журналистам пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина.

"Они обсудили двусторонние отношения в сфере экономики, промышленности, региональное сотрудничество и другие направления взаимодействия, а также международные вопросы", — сказала Самигуллина.

По ее словам, Дворкович также пригласил японских болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Форум "Наука и технологии в обществе" проводится ежегодно в Киото с участием представителей правительств, руководителей компаний и научных центров разных стран мира. С российской стороны на форум в Киото прибыл вице-премьер Аркадий Дворкович.