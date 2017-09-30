Путин поздравил Абхазию с Днем независимости республики

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал народу Абхазии мира и процветания в День независимости республики, отметив, что отношения между странами сегодня динамично развиваются, и РФ и дальше будет поддерживать Абхазию в государственном строительстве и обеспечении нацбезопасности.

Телеграмма размещена на сайте президента Абхазии.

"Уважаемый Рауль Джумкович, примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа Вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь", — говорится в телеграмме.

Путин в письме отметил динамичное развитие российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства.

"Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности. От души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а братского народу Абхазии – мира, благополучия и процветания", — заключил президент.