Иск Киева из-за моста продиктован бессильной злобой, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Попытка киевских властей втянуть Россию в судебные тяжбы из-за строительства моста через Керченский пролив стоит расценивать как демарш и продиктована она чувством бессильной злобы, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Президент Украины ранее поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста и якобы нанесения экологического ущерба.

"Президента соседнего государства охватывает, видимо, чувство бессильной злобы в связи с успешным и даже раньше графика строительством моста, причем делается это четко в соответствии со всеми экологическими и строительными стандартами… Данный демарш, я его по иному и не назову, имеет еще и политическую подоплеку, связанную с тем, чтобы привлечь внимание к крымской теме и держать ее постоянно на плаву", — сказал Мурадов.

По его словам, киевские власти беспокоит, что лидеры западных стран все больше говорят о необходимости снятия крымской темы из международной политической повестки и восстановления конструктивного сотрудничества с Россией.

"Это все бесперспективные иски, но им нужно привлекать внимание к крымской теме, которая уходит из политической повестки дня", — сказал вице-премьер.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что "с точки зрения права никаких юридических последствий не последует, это все только испорченная бумага".