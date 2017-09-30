МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава совета фонда ЦСР, экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин считает, что роль губернаторов и членов правительства РФ в принятии решений нужно усилить.

"Губернаторы должны быть тоже ключевыми такими игроками, которые не только исполнителями являются. Сегодня нужно усилить роль губернаторов, усилить роль членов правительства в рамках определенных полномочий, правил", — сказал Кудрин, выступая на Public talk в рамках Ярмарки финансовых и биржевых услуг, организованной Мосбиржей.

"Четче выставить институты, связанные с работой не только правоохранительных органов…, но и прежде всего экономических институтов", — добавил Кудрин.