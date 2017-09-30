МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства и мэра Москвы.

Белягина занимала соответствующую должность с 24 декабря 2015 года. В документе отмечается, что увольнение произошло "по собственной инициативе" Белягиной.

"Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", — говорится в распоряжении.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования в 82 из 85 регионов России, в Москве выбирали депутатов районных советов в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). Отмечается, что на муниципальных выборах в Москве "Яблоко" получило 176 мандатов. В Гагаринском районе, где голосовал Владимир Путин, все 12 депутатов совета – представители "Яблока".