Политологи о критериях назначений губернаторов: возраст не главное

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи рассказали о критериях, согласно которым принимаются отставки и назначаются временно исполняющие обязанности глав регионов, а также предположили, стоит ли ожидать новых кадровых решений в ближайшее время.

СМИ и популярные Telegram-паблики, специализирующиеся на политических прогнозах и инсайдах, с конца прошлой недели прогнозировали новую волну досрочных отставок глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могли попасть под кадровые перемены, были Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

Первым свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. В четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. А в пятницу – главы Красноярского края Виктора Толоконского, который объявил о своей отставке еще в среду.

В пятницу холдинг "Минченко Консалтинг" выпустил доклад "Политбюро 2.0 и губернаторский корпус", из которого следует, что в отставку также могут уйти главы Калмыкии, Северной Осетии, Приморского края Владимирской и Воронежской областей, а также губернатор Санкт-Петербурга.

Смена эталона



Несмотря на определенную нервозность, сопровождающую последнюю череду отставок, Кремль демонстрирует удивительную предсказуемость, считает эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

"Часто говорили, что кадровая политика Кремля непрозрачна, что нет понятных критериев, но в этот раз мы видим некоторую предсказуемость – и в отставках, и в назначениях", — говорит Слатинов, отмечая, что элемент непредсказуемости все же сохраняется, и примером тому служит до сих пор не принятая отставка главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

По словам эксперта, критериев, в соответствии с которыми идет ротация губернаторского корпуса, несколько.

"Эффективность, прежде всего в управлении социально-экономическим развитием региона, уровень популярности или непопулярности, наличие или отсутствие внутренних элитных конфликтов и серьезных федеральных лоббистов, которые либо способствуют, либо, наоборот, препятствуют отставке или назначению", — поясняет Слатинов.

Причем по его словам, в конкретных историях те или иные критерии "выстреливают" по-разному: в одном случае значение имеет возраст или длительное руководство регионом и усталость населения, в другом — комбинация критериев.

В качестве примера комбинации критериев эксперт привел главу Красноярского края Виктора Толоконского, причиной отставки которого, по его мнению, стала "невписанность" в местный пейзаж и одновременно непроявленная за годы губернаторства ожидаемая эффективность.

"Озеленение" — не критерий



При этом, по мнению Слатинова, "озеленение" губернаторского корпуса, о котором как о возможной причине своей отставки говорил глава Дагестана Абдулатипов, критерием не является, это – политическая линия.

С ним согласен глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Настрой на омоложение есть, но уход (экс-главы НАО – ред.) Игоря Кошина показывает, что возможны и другие моменты, как и при назначении в свое время временно исполняющими обязанности более возрастных глав Карелии и Марий Эл", — говорит Виноградов.

Убирают хозяйственников



Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также считает, что дело не в возрасте. По его мнению, идет смена региональных элит.

"Тренд не на физическое омоложение, а на изменение культуры и стиля управления, поэтому меняют губернаторов-хозяйственников", — считает Журавлев.

По его словам, примером такого хозяйственника можно считать ушедшего в отставку на этой неделе экс-главу Нижегородской области Валерия Шанцева.

"Шанцев — эталонный хозяйственник, таких сейчас убирают, чтобы все понимали, что эталоны меняются. Нужны люди с более гибким политическим стилем, способные к более широкой политической коалиции, а в экономике — способные к более современным подходам", — говорит политолог.

Журавлев подчеркивает, что должны прийти люди, которые не будут мешать бизнесу создавать современную экономику, при этом будут делать это органично, а не через "не могу".

"Орешкинизация" региональных элит



По мнению Слатинова, образом нового регионального лидера является молодой технократ, который имеет серьезную управленческую историю преимущественно в федеральных органах власти. Он отмечает, что такая тенденция частично прослеживается и на федеральном уровне.

"Мы видим серьезное аппаратное и политическое усиление министра (экономики и развития Максима — ред.) Орешкина. Действительно, это молодой амбициозный министр, типичный технократ. И я бы сказал, что в регионах сейчас идет "орешкинизация" местных элит. То есть молодые амбициозные чиновники с хорошей чиновничьей кредитной историей едут в регионы для того, чтобы повысить там качество регионального управления, добиться ускорения экономического роста, решения региональных проблем после президентских выборов, потому что это очень значимо", — поясняет Слатинов.

По мнению эксперта, ротация губернаторских кадров решает две главные задачи: работает на предстоящую президентскую кампанию и одновременно на будущее ускорение экономического роста.

"Технократизация управленческого корпуса в регионах происходит столь стремительно, потому что решаются сразу две задачи: в тех регионах, где от губернаторов устали, где они неэффективны, смена первого лица дает бонус основному кандидату президентской кампании. Но одновременно решается вторая задача: рационализировать сразу после выборов региональное управление, сделать его через поставленных Кремлем технократов более эффективным", — считает Слатинов.

Он отмечает, что, по всей видимости, федеральные власти действительно беспокоит перспектива ускорения экономического роста и одним из важнейших резервов в этом направлении Кремль видит повышение качества регионального управления.

Не последняя



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Эксперты прогнозируют завершение начавшейся волны отставок к ноябрю-декабрю.

"Бывают форс-мажорные ситуации, но, я думаю, в сентябре-октябре было бы логично завершить ротацию, так или иначе создающую нервозность у элит", — считает Виноградов.

"Я бы продолжил отставки. С точки зрения рейтинга власти в целом отставки – положительное явление. Населению это нравится", – считает Журавлев, при этом он отмечает, что они должны закончиться за некоторое время до выборов.

По мнению Слатинова, можно говорить о двух интригах новой волны отставок. Первая – будет выполнена программа минимум или программа максимум. Политологи говорят о существовании двух списков кандидатов на отставку: в одном пять-шесть фамилий, во втором их больше 10.

"Вторая интрига – закончатся ли", — говорит Слатинов.

По его мнению, большинство кадровых назначений и отставок закончится в течение месяца.

"Вся эта машина управления должна будет заработать на полную мощность к началу президентской кампании: появятся новые врио, будут входить в роль, люди должны испытывать по этому поводу позитивные эмоции, и региональные элиты должны получить сигнал, что дальше можно заниматься президентской кампанией., а не дрожать по поводу того, снимут тебя или нет", — поясняет он.

При этом политолог отмечает, что нельзя исключить вероятность новых отставок во время президентской кампании.

"Когда кампания начнется с переделённым рисунком, с определенными участниками, сценарий кампании начнет разворачиваться, и Кремль будет видеть, как он разворачивается. Если появятся какие-то факторы, которые потребуют от Кремля новых ярких символических жестов, могут быть дополнительные отставки", — считает он.