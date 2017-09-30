Врио главы Красноярского края будет участвовать в губернаторских выборах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Назначенный в пятницу временно исполняющим обязанности главы Красноярского края спикер регионального заксобрания Александр Усс заявил в субботу, что будет участвовать в выборах главы региона.
"На выборы я пойду, я пришел надолго, но решать президенту и красноярцам. Но работать надо не на выборы, а на результат", — сказал Усс журналистам в аэропорту сразу после возвращения из Москвы.
Среди первостепенных задач на посту врио главы региона Усс назвал уборку урожая и решение проблем дольщиков.
Усс ("Единая Россия") бессменно руководит краевым парламентом с 1998 года и вновь избирался на эту должность в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах.