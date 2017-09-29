Замены главы Подмосковья Воробьева не планируется

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Замены губернатора Московской области Андрея Воробьева не планируется, сообщили РИА Новости во внутриполитическом блоке администрации президента, комментируя ротацию в губернаторском корпусе.

"Губернатор Московской области не входит в число глав российских регионов, предлагаемых к выдвижению новых кандидатур руководителей. Воробьев является одним из самых эффективных региональных лидеров", — сказал собеседник агентства.

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая в пятницу на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов будет и на следующей неделе, он заявил, что Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".