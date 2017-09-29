В ГД рассказали о ходе выполнения плана реализации послания президента

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Госдума выполнила больше половины пунктов (53 из 98) плана реализации декабрьского послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

"Сегодня мы рассмотрели ход реализации декабрьского послания президента. Здесь я могу сообщить о некоторых результатах, которые есть на сегодняшний день: из 98 пунктов плана реализации послания на сегодняшний день выполнено 53 пункта, приняты по каждому из них федеральные законы", — заявил Жуков журналистам.

Он добавил, что еще 21 законопроект из этого перечня принят в первом чтении и до конца осенней сессии будут приняты законопроекты во втором и третьем чтении; 9 законодательных инициатив внесено в Госдуму и готовятся к рассмотрению в первом чтении, и 14 пунктов плана находятся в стадии разработки: 4 будут внесены до конца года, 10 – в следующем году.