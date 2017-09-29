В ГД внесен проект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных организаций

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций, следует из базы документов нижней палаты парламента.

"В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы", — говорится в пояснительной записке к законопроект