Путин подписал указ о неполном служебном соответствии главы Минтранса

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Взыскание связано с недовольством ситуацией, сложившейся с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". О дисциплинарном взыскании Путин объявил в среду, поручив министру вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартерные рейсы. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие перевозчики.

Общий долг "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении кабмина от 28 сентября по поводу выделения перевозчику из бюджета 98 миллионов рублей на комплексное обслуживание самолетов. Кроме того, Дворкович подписал директиву, согласно которой совет директоров "Аэрофлота" 28 сентября должен был утвердить выделение "ВИМ-Авиа" средств на финансирование операционной и финансовой деятельности, компенсировать которые он сможет за счет взаиморасчетов с отраслью.

Указ о взыскании

Указ о дисциплинарном взыскании Путин подписал в четверг, но стало об этом известно в пятницу.

"Согласившись с представленным… предложением председателя правительства РФ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ, постановляю: Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю.", — говорится в тексте указа.

Путин объявил о дисциплинарном взыскании Соколову в среду, 27 сентября, из-за недовольства ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" на встрече с членами кабмина. Как заявил президент, министр транспорта сообщил ему о том, что авиакомпания соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к авиационным перевозчикам.

"Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может. Десятки тысяч людей, десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается", — сказал Путин.

Подвергся критике и курирующий транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович: Путин заявил, что вице-премьер уделяет ей недостаточно внимания, поинтересовавшись, не перегружен ли он.

Российский лидер поручил Дворковичу и Соколову быстро и эффективно урегулировать ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", а также разработать предложения по разрешению проблем в отрасли в целом.

Соколов, которому сегодня исполнилось 49 лет, занимает пост министра транспорта с мая 2012 года. До этого три года возглавлял департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ, около пяти лет работал в правительстве Санкт-Петербурга.

Президента информируют постоянно

Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина постоянно информируют о предпринимаемых мерах в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"Президента постоянно информируют о предпринимаемых мерах, но основная работа ведётся по линии правительства. Там предпринимаются энергичные меры", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли какие-то итоги президенту министр транспорта Максим Соколов и вице-премьер Аркадий Дворкович, а также на просьбу прокомментировать информацию о побеге совладельцев авиакомпании и задержании гендиректора.