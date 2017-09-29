В ЦИК назвали дату досрочных выборов в регионах, где произошли отставки

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Досрочные выборы глав регионов, где недавно произошли отставки руководителей, согласно действующему законодательству должны состояться в единый день голосования 9 сентября 2018 года, они не могут быть совмещены с выборами президента РФ в следующем году, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

Ранее свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Написали заявления об уходе, но не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов. В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности новых отставок губернаторов, заявил, что президент продолжает заниматься региональной проблематикой.

"В соответствии с законом, досрочные выборы высших должностных лиц субъектов РФ проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий. Таким образом, досрочные выборы губернаторов в этих регионах, в соответствии с действующим законодательством, должны состояться в единый день голосования 9 сентября 2018 года", — сообщил Шевченко, отвечая на вопрос о дате выборов в регионах, главы которых покинули свои посты.

На вопрос о возможности совмещения этих выборов с выборами главы государства, которые должны состояться в марте следующего года, член ЦИК уточнил: "В силу закона досрочные выборы губернаторов не могут быть совмещены с выборами президента".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.