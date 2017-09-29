Лавров обсудил с Ягландом участие России в деятельности Совета Европы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом участие России в деятельности СЕ, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Были обсуждены вопросы участия Российской Федерации в деятельности Совета Европы", — сообщили в МИД.

В конце июня Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ.