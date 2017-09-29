Консультации России и КНДР в Москве продлились почти пять часов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Консультации РФ и КНДР по ситуации на Корейском полуострове завершились в Москве, они продолжались почти пять часов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, автомобиль с дипломатическими номерами КНДР покинул территорию особняка МИД РФ на Спиридоновке. Российскую сторону на переговорах представлял посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, КНДР — прибывший в Москву глава отдела американских отношений МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.