Сроки вручения верительных грамот Хантсманом рано обсуждать, заявил Песков

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Преждевременно говорить о сроках вручения верительных грамот новым послом США Джоном Хантсманом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© AP Photo / Matt Rourke, File Биография Джона Хантсмана

Ранее ряд СМИ сообщили о возможности принятия участия Хантсмана в церемонии вручения верительных грамот в Кремле 3 октября.

"Сначала он должен прилететь в Москву", — сказал Песков РИА Новости.

Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат в середине июля.

Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвавший Хантсмана "политическим тяжеловесом".