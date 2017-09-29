Сроки вручения верительных грамот Хантсманом рано обсуждать, заявил Песков

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Преждевременно говорить о сроках вручения верительных грамот новым послом США Джоном Хантсманом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала он должен прилететь в Москву", — сказал Песков РИА Новости.
Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат в середине июля.
Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвавший Хантсмана "политическим тяжеловесом".