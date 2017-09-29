Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за Путина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более двух третей россиян проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, в топ-3 также вошли лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Социологи выяснили, что 67% наших сограждан отдали бы свой голос за Путина, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. В первом квартале 2016 года такой ответ дали 71%, во втором — 64%, и с тех пор эти показатели сохраняются с небольшими колебаниями (в пределах 60-67%).

На втором и третьем местах расположились Жириновский (7%) и Зюганов (4%). Лишь 8% респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, 2% — испортили бы бюллетень, а 9% затруднились дать ответ. По одному проценту также набрали миллиардер Михаил Прохоров и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, столько же сказали, что проголосовали бы за "другого политика".

Опрос "ФОМнибус" проводился 23–24 сентября в 73 субъектах среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.