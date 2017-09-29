МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РФ тщательно проанализирует британско-французские предложения по борьбе с пропагандой терроризма в интернете и готова внести свои предложения, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Мы планируем проанализировать более тщательно британско-французские предложения. В свою очередь готовы вносить встречные, опираясь на зарекомендовавший себя передовой российский опыт блокирования и удаления террористического и экстремистского контента. При этом остаемся открыты к диалогу с западными партнерами, твердо отстаивая тезис о ведущей роли государства и его компетентных органов в контртерроризме и антиэкстремизме при важных, но вспомогательных, совещательных функциях институтов гражданского общества и частного сектора", — сказал он.

По словам Сыромолотова, Россия в принципе поддерживает многие сформулированные в этой инициативе подходы и приоритеты. Он отметил, что остановить террористическую пропаганду в интернете и социальных сетях можно с помощью законодательных и правоохранительных мер и одновременно в рамках ответственного государственно-частного партнерства с интернет-компаниями.

"Однако все это останется красивыми, но пустыми лозунгами, если наши партнеры продолжат делить вызовы терроризма в информационном пространстве на те, что "угрожают своим", и те, что касаются "чужих". Это не та сфера, где оправдана борьба за лидерство: ни одному государству мира не уничтожить в одиночку источники и всех носителей терпропаганды, не пресечь распространения террористических идей, идеологии", — сказал Сыромолотов.