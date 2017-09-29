Посольство США ожидает прибытия нового посла в Москву в ближайшее время

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Посольство США в России ожидает прибытия нового посла Джона Хантсмана в Москву в ближайшее время, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

"Дипломатическое представительство США в России приветствует одобрение кандидатуры посла Хантсмана сенатом США, и мы с нетерпением ожидаем его прибытия в ближайшее время. Мы пока не располагаем более конкретной информацией по дате его приезда", — сказала Олсон.

Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат в середине июля.

Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвавший Хантсмана "политическим тяжеловесом".