Путин посетит Туркмению 2 октября

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 октября посетит Туркмению, в ходе визита запланировано подписание документов, сообщает пресс-служба Кремля.

"По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Туркменистан 2 октября 2017 года… По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.